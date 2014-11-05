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Номер извещения
ГП410418
Уникальный номер закупки
16
Наименование закупки
покупка поковок из коррозионностойкой стали
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
Почтовый адрес
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Контактный телефон
+7 812 611-10-00
Факс
+7 812 458-72-22
Адрес электронной почты
dubinina@ckba.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дыдычкин Владимир Павлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Изготовление поковок из коррозионностойкой стали
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 12:00 GMT +305.11.2014 12:0005.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410418Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление поковок из коррозионностойкой сталиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2014 12:0005.11.2014 12:0005.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410418Дата и время вскрытия заявок Изготовление поковок из коррозионностойкой сталиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
05.11.2014 16:0005.11.2014 16:0005.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410418Подведение итогов не позднее Изготовление поковок из коррозионностойкой сталиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление поковок из коррозионностойкой стали
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество продукции 770 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Отсутствуют
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 770
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