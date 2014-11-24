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    Главная / Торги / № Р14-10-48, Приобретение типового програмного обеспечения для филиалов ГПБ (ОАО)

    № Р14-10-48, Приобретение типового програмного обеспечения для филиалов ГПБ (ОАО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.11.2014 15:0024.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410435Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение типового програмного обеспечения для филиалов ГПБ (ОАО)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410435

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № Р14-10-48, Приобретение типового програмного обеспечения для филиалов ГПБ (ОАО)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.10.2014 23:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения к документации №Р14-10-18

    2 ответы на вопросы и корректировка технической части

    Продление сроков приема заявок на участие

    3 ответ на поступивший вопрос

    Изменения к документации (техническое задание) №Р14-10-48

    Документация №Р14-10-48

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 499 271-90-72

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Vladimir.Chagin@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чагин Владимир Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Закупки и тендеры Услуги холдинговых компаний

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение типового програмного обеспечения для филиалов ГПБ (ОАО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    04.12.201404.12.2014 14:0904.12.2014 14:09Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410435Подведение итогов не позднее Приобретение типового програмного обеспечения для филиалов ГПБ (ОАО)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение типового програмного обеспечения для филиалов ГПБ (ОАО)

    Начальная цена

    184 115,53

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    210 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    210 000,00 $

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество продукции отражено в документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    10 (десять) дней со дня подписания Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30.02

    Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации

    64.20

    Деятельность в области электросвязи

    Документация лота

    Изменения к документации №Р14-10-18

    29.09.2016

    2 ответы на вопросы и корректировка технической части

    29.09.2016

    Продление сроков приема заявок на участие

    29.09.2016

    3 ответ на поступивший вопрос

    29.09.2016

    Изменения к документации (техническое задание) №Р14-10-48

    29.09.2016

    Документация №Р14-10-48

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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