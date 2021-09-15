Оказание услуги по предоставлению прав использования программы для ЭВМ, предназначенной для развития функциональных возможностей государственной информационной системы Самарской области «Портал государственных и муниципальных услуг», и услуги по внедрению программного обеспечения 0142200001321020192

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0142200001321020192 Уникальный номер закупки 0142200001321020192 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуги по предоставлению прав использования программы для ЭВМ, предназначенной для развития функциональных возможностей государственной информационной системы Самарской области «Портал государственных и муниципальных услуг», и услуги по внедрению программного обеспечения 0142200001321020192 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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