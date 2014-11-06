Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

поставка IP-телефонии по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с интеграцией со средством документирования Заказчика («Незабудка-II»), с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования; поставка IP-телефонии осуществляется в полной комплектации, предусмотренной спецификацией на поставку оборудования, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования и с оказанием консультационных услуг Заказчику в полном объеме