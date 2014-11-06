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Номер извещения
31401647217
Уникальный номер закупки
112
Наименование закупки
Поставка IP-телефонии по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с интеграцией со средством документирования Заказчика («Незабудка-II»), с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.10.2014 14:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Поставка IP-телефонии по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с интеграцией со средством документирования Заказчика («Незабудка-II»), с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.11.2014 15:00 GMT +306.11.2014 15:0006.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401647217Дата и время окончания срока приема заявок Поставка IP-телефонии по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с интеграцией со средством документирования Заказчика («Незабудка-II»), с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудованияМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.11.2014 15:0006.11.2014 15:0006.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401647217Дата и время вскрытия заявок Поставка IP-телефонии по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с интеграцией со средством документирования Заказчика («Незабудка-II»), с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
14.11.2014 15:3014.11.2014 15:3014.11.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401647217Подведение итогов не позднее Поставка IP-телефонии по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с интеграцией со средством документирования Заказчика («Незабудка-II»), с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудованияМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.11.201414.11.2014 15:3014.11.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401647217Подведение итогов не позднее Поставка IP-телефонии по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с интеграцией со средством документирования Заказчика («Незабудка-II»), с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудованияМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка IP-телефонии по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с интеграцией со средством документирования Заказчика («Незабудка-II»), с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования
Начальная цена
3 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
поставка IP-телефонии по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования, с интеграцией со средством документирования Заказчика («Незабудка-II»), с обеспечением сопряжения поставляемого оборудования с аналогичным оборудованием, установленным в ФКУ «Уральский АПСЦ» и ФКУ «Приволжский АПСЦ», с обеспечением сопряжения с автоматизированной информационно-управляющей системой «Пирамида» (разработанной Заказчиком) на объекте: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск», с оказанием Заказчику консультационных услуг, в соответствии с извещением, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования; поставка IP-телефонии осуществляется в полной комплектации, предусмотренной спецификацией на поставку оборудования, с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования и с оказанием консультационных услуг Заказчику в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки оборудования: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110; Место выполнения монтажных и пуско-наладочных работ: объект: «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
3222450
32.20.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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