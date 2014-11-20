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Номер извещения
ГП410417
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос коммерческих предложений на поставку изделий "Болт"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.10.2014 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-55-44
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
A.Ivanova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Анастасия Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос коммерческих предложений на поставку изделий "Болт"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.11.2014 08:00 GMT +320.11.2014 08:0020.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410417Дата и время окончания срока приема заявок Запрос коммерческих предложений на поставку изделий "Болт"Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
20.11.2014 10:0020.11.2014 10:0020.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410417Дата и время вскрытия заявок Запрос коммерческих предложений на поставку изделий "Болт"Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
20.11.2014 12:0020.11.2014 12:0020.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410417Подведение итогов не позднее Запрос коммерческих предложений на поставку изделий "Болт"Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос коммерческих предложений на поставку изделий "Болт"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
142 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Продукция поставляется на склад покупателя: 620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, ОАО "Уралмашзавод", складРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
28.74.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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