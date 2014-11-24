Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку иглопробивного полотна ИПП-КВ тип 20/190 по ТУ 5952-209-18071503-12 для заказа «Корпус реактора. Материалы для МТО»

    Запрос ценовых котировок на поставку иглопробивного полотна ИПП-КВ тип 20/190 по ТУ 5952-209-18071503-12 для заказа «Корпус реактора. Материалы для МТО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.11.2014 14:0024.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410416Дата и время окончания срока приема заявок Поставка иглопробивного полотна (теплоизоляция) ИПП-КВ тип 20/190 по ТУ 5952-209-18071503-12 в количестве 2140 кг. Обязательное наличие сертификатов качества (паспорт). Срок поставки 15.03.2015 г.Санкт-Петербург, КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410416

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку иглопробивного полотна ИПП-КВ тип 20/190 по ТУ 5952-209-18071503-12 для заказа «Корпус реактора. Материалы для МТО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Oksana.Khamedzyanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Хамедзянова Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка иглопробивного полотна (теплоизоляция) ИПП-КВ тип 20/190 по ТУ 5952-209-18071503-12 в количестве 2140 кг. Обязательное наличие сертификатов качества (паспорт). Срок поставки 15.03.2015 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.11.2014 14:00 GMT +324.11.2014 14:0024.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410416Дата и время окончания срока приема заявок Поставка иглопробивного полотна (теплоизоляция) ИПП-КВ тип 20/190 по ТУ 5952-209-18071503-12 в количестве 2140 кг. Обязательное наличие сертификатов качества (паспорт). Срок поставки 15.03.2015 г.Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.11.2014 14:0024.11.2014 14:0024.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410416Дата и время вскрытия заявок Поставка иглопробивного полотна (теплоизоляция) ИПП-КВ тип 20/190 по ТУ 5952-209-18071503-12 в количестве 2140 кг. Обязательное наличие сертификатов качества (паспорт). Срок поставки 15.03.2015 г.Санкт-Петербург, Колпино

    Подведение итогов не позднее

    08.12.2014 12:0008.12.2014 12:0008.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410416Подведение итогов не позднее Поставка иглопробивного полотна (теплоизоляция) ИПП-КВ тип 20/190 по ТУ 5952-209-18071503-12 в количестве 2140 кг. Обязательное наличие сертификатов качества (паспорт). Срок поставки 15.03.2015 г.Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.12.201408.12.2014 12:0008.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410416Подведение итогов не позднее Поставка иглопробивного полотна (теплоизоляция) ИПП-КВ тип 20/190 по ТУ 5952-209-18071503-12 в количестве 2140 кг. Обязательное наличие сертификатов качества (паспорт). Срок поставки 15.03.2015 г.Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка иглопробивного полотна (теплоизоляция) ИПП-КВ тип 20/190 по ТУ 5952-209-18071503-12 в количестве 2140 кг. Обязательное наличие сертификатов качества (паспорт). Срок поставки 15.03.2015 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка иглопробивного полотна (теплоизоляция) ИПП-КВ тип 20/190 по ТУ 5952-209-18071503-12 в количестве 2140 кг. Обязательное наличие сертификатов качества (паспорт).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка на условиях DDP, оплата в течение 60 дней с даты поставки. Срок поставки 15.03.2015 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DG

    ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Иглопробивное полотно ИПП-КВ тип 20/190 "

    Кол-во: 2140

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ПРОМСТРОЙ
    Попозиционная № ГП237084
    Услуги автотранспорта и специальной техники г. Нижнеамск
    Услуги автотранспорта и специальной техники г. Нижнеамск
    593282
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237083
    Комплект сварочного оборудования на базе цифровых источников питания инверторного типа с микропроцессорным управлением согласно ТЗ № 778-21
    Комплект сварочного оборудования на базе цифровых источников питания инверторного типа с...
    593275
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013459
    Оказание услуг по ремонту индукционных дизель-генераторов PIH 120 KwA («Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по ремонту индукционных дизель-генераторов PIH 120 KwA («Реконструкция системы...
    590156
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013761
    Закупка ЗРА
    Закупка ЗРА
    591485
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП014175
    Поставка прибора портативного для анализа масла
    Поставка прибора портативного для анализа масла
    593278
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ИСМ
    Редукцион № ГП237079
    Закупка ферротитана
    Закупка ферротитана
    593218
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201163
    МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ
    МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ
    574673
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013699
    Поставка крепежных элементов (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории Омского НПЗ АО «Газпромнефть ОНПЗ» для нужд АО «Газстройпром»
    Поставка крепежных элементов (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории...
    591151
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить