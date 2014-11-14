Запрос ценовых котировок на заключение договора на поставку периодических изданий для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП410414 Уникальный номер закупки б/н Номер закупки Наименование закупки Запрос ценовых котировок на заключение договора на поставку периодических изданий для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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