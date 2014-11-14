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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на заключение договора на поставку периодических изданий для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год

    Запрос ценовых котировок на заключение договора на поставку периодических изданий для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 12:0014.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410414Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на заключение договора на поставку периодических изданий для нужд ОАО ОМЗ на 2015 годМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410414

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на заключение договора на поставку периодических изданий для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Тендерная документация word

    Тендерная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +7 495 662-10-40 доб. 1174

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Natalya.Goryacheva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горячева Наталья Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на заключение договора на поставку периодических изданий для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 12:00 GMT +314.11.2014 12:0014.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410414Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на заключение договора на поставку периодических изданий для нужд ОАО ОМЗ на 2015 годМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 12:0014.11.2014 12:0014.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410414Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на заключение договора на поставку периодических изданий для нужд ОАО ОМЗ на 2015 годМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410414Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на заключение договора на поставку периодических изданий для нужд ОАО ОМЗ на 2015 годМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на заключение договора на поставку периодических изданий для нужд ОАО ОМЗ на 2015 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51

    Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Тендерная документация word

    29.09.2016

    Тендерная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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