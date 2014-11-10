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Номер извещения
31401646285
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.10.2014 12:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2014 10:00 GMT +310.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401646285Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
10.11.2014 10:0010.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401646285Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 10:0021.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401646285Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Начальная цена
1 690 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техниским заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 7.1. и 7.2. настоящего Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления оригинала счета-фактуры не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты. Если счет-фактура получена Покупателем позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты, оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты получения Покупателем оригинала счета-фактуры без применения к Покупателю штрафных санкций за несвоевременную оплату.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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