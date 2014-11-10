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    Главная / Торги / Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401646285Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401646285

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.10.2014 12:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 31-54-42

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@barnaulvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Мебель

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.11.2014 10:00 GMT +310.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401646285Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    10.11.2014 10:0010.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401646285Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    21.11.2014 10:0021.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401646285Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201421.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401646285Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических изделий на 4-й квартал 2014 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    1 690 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техниским заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 7.1. и 7.2. настоящего Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления оригинала счета-фактуры не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты. Если счет-фактура получена Покупателем позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты, оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты получения Покупателем оригинала счета-фактуры без применения к Покупателю штрафных санкций за несвоевременную оплату.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки:г. Барнаул, ул. Власихинская, 49.Условия поставки: поставка товара осуществляетсятранспортом поставщика до склада Покупателя.Поставка товара осуществляется партиями в течение 4-го квартала 2014 года.Срок поставки:поставка осуществляется в течение 3-хкалендарных дней с момента получения отгрузочной разнарядки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31

    ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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