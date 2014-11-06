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Номер извещения
ГП410410
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос ценовых котировок на ленточные пилы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7162
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Nikolay.Kuryshev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Курышев Николай Васильевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки Эта группировка также включает: - постоянные металлические магниты
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ленточных пил Lenox
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.11.2014 09:00 GMT +306.11.2014 09:0006.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410410Дата и время окончания срока приема заявок закупка ленточных пил LenoxСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.11.2014 09:0006.11.2014 09:0006.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410410Дата и время вскрытия заявок закупка ленточных пил LenoxСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
07.11.2014 09:0007.11.2014 09:0007.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410410Подведение итогов не позднее закупка ленточных пил LenoxСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ленточных пил Lenox
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с офертой
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, КолпиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
28.75.27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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