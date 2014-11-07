Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Порядок оплаты:Поставщик выставляет Покупателю счет в течение 3 дней после подписания Сторонами товарной накладной. Покупатель осуществляет оплату за поставленное оборудование в течение 20 банковских дней после получения счета.Оборудование по настоящему договору должно быть поставлено в течение 45 дней после подписания сторонами договора.