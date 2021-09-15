Поставка сплит-систем для филиалов ГБУЗ АО "Камызякская РБ" за счет субсидий на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» (укрепление материально-технической базы) 0325300059321000210

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0325300059321000210 Уникальный номер закупки 0325300059321000210 Номер закупки Наименование закупки Поставка сплит-систем для филиалов ГБУЗ АО "Камызякская РБ" за счет субсидий на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» (укрепление материально-технической базы) 0325300059321000210 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЫЗЯКСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Все закупки и тендеры ГБУЗ АО "КАМЫЗЯКСКАЯ РБ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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