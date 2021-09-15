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Номер извещения
0325300059321000210
Уникальный номер закупки
0325300059321000210
Наименование закупки
Поставка сплит-систем для филиалов ГБУЗ АО "Камызякская РБ" за счет субсидий на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» (укрепление материально-технической базы) 0325300059321000210
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
07.09.2021 10:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка сплит-систем для филиалов ГБУЗ АО "Камызякская РБ" за счет субсидий на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» (укрепление материально-технической базы)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0325300059321000210Подведение итогов не позднее Поставка сплит-систем для филиалов ГБУЗ АО "Камызякская РБ" за счет субсидий на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» (укрепление материально-технической базы)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сплит-систем для филиалов ГБУЗ АО "Камызякская РБ" за счет субсидий на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» (укрепление материально-технической базы)
Начальная цена
299 851,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов