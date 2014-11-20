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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке проектной документации, монтажу электромеханической части, автоматики безопасности и регулирования тепломеханической части двух автоклав на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Выполнение работ по разработке проектной документации, монтажу электромеханической части, автоматики безопасности и регулирования тепломеханической части двух автоклав на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.11.2014 15:0020.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401645147Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектной документации, монтажу электромеханической части, автоматики безопасности и регулирования тепломеханической части двух автоклав на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401645147

    Уникальный номер закупки

    101

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке проектной документации, монтажу электромеханической части, автоматики безопасности и регулирования тепломеханической части двух автоклав на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.10.2014 09:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация об открытом аукционе в электронной форме

    Проект Договора

    Техническое задание (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по производству, передаче и распределению электроэнергии

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке проектной документации, монтажу электромеханической части, автоматики безопасности и регулирования тепломеханической части двух автоклав на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.11.2014 15:00 GMT +320.11.2014 15:0020.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401645147Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектной документации, монтажу электромеханической части, автоматики безопасности и регулирования тепломеханической части двух автоклав на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.11.2014 09:0028.11.2014 09:0028.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401645147Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по разработке проектной документации, монтажу электромеханической части, автоматики безопасности и регулирования тепломеханической части двух автоклав на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва

    Дата и время проведения

    28.11.2014 09:3028.11.2014 09:3028.11.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401645147Дата и время проведения Выполнение работ по разработке проектной документации, монтажу электромеханической части, автоматики безопасности и регулирования тепломеханической части двух автоклав на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401645147Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной документации, монтажу электромеханической части, автоматики безопасности и регулирования тепломеханической части двух автоклав на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401645147Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной документации, монтажу электромеханической части, автоматики безопасности и регулирования тепломеханической части двух автоклав на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке проектной документации, монтажу электромеханической части, автоматики безопасности и регулирования тепломеханической части двух автоклав на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Начальная цена

    2 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    130 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    130 000,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора); требуется выполнение работ по разработке проектной документации, монтажу электромеханической части, автоматики безопасности и регулирования тепломеханической части двух автоклав в полном объеме, предусмотренным техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Проекта Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    40.10.5

    Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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