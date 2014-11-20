Выполнение работ по разработке проектной документации, монтажу электромеханической части, автоматики безопасности и регулирования тепломеханической части двух автоклав на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401645147 Уникальный номер закупки 101 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по разработке проектной документации, монтажу электромеханической части, автоматики безопасности и регулирования тепломеханической части двух автоклав на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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