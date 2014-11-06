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Номер извещения
31401644983
Уникальный номер закупки
405/2014
Наименование закупки
Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО "ОмскВодоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.10.2014 08:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1340
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
o.fomina@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фомина Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»
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Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.11.2014 10:00 GMT +306.11.2014 10:0006.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401644983Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
06.11.2014 10:0006.11.2014 10:0006.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401644983Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 08:0021.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644983Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.11.201421.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644983Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
225 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
644042, г.Омск, ул. Нефтезаводская, 44, ОАО «ОмскВодоканал»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
34.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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