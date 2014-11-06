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    Главная / Торги / Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО "ОмскВодоканал"

    Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО "ОмскВодоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.11.2014 10:0006.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401644983Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401644983

    Уникальный номер закупки

    405/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО "ОмскВодоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.10.2014 08:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1340

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    o.fomina@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомина Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.11.2014 10:00 GMT +306.11.2014 10:0006.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401644983Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»

    Дата и время вскрытия заявок

    06.11.2014 10:0006.11.2014 10:0006.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401644983Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    21.11.2014 08:0021.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644983Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201421.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644983Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО «ОмскВодоканал»644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту ОАО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей (фильтров топливных, гидравлических, воздушных и масляных) для дорожно-строительной техники ОАО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    225 880,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    644042, г.Омск, ул. Нефтезаводская, 44, ОАО «ОмскВодоканал»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.30

    Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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