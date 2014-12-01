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Номер извещения
31401644931
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
право заключения договора поставки трактора колесного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
29.10.2014 08:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Почтовый адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Контактный телефон
+7 4242 78-85-98
Факс
+7 4242 78-83-85
Адрес электронной почты
rmelnik@airportus.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мельник Роман Александрович
Место рассмотрения предложений
Южно-Сахалинск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставки трактора колесного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.12.2014 10:00 GMT +301.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401644931Дата и время окончания срока приема заявок поставки трактора колесногоЮжно-Сахалинск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.12.2014 10:0004.12.2014 10:0004.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401644931Дата окончания срока рассмотрения заявок поставки трактора колесногоЮжно-Сахалинск
Дата и время проведения
05.12.2014 10:0005.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401644931Дата и время проведения поставки трактора колесногоЮжно-Сахалинск
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644931Подведение итогов не позднее поставки трактора колесногоЮжно-Сахалинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставки трактора колесного
Начальная цена
11 610 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Определяется документацией о проведении аукциона в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Определяется документацией о проведении аукциона в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Аэропорт Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Отсутствуют
29.31
Документация лота
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