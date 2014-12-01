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    Главная / Торги / право заключения договора поставки трактора колесного

    право заключения договора поставки трактора колесного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401644931Дата и время окончания срока приема заявок поставки трактора колесногоЮжно-СахалинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401644931

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    право заключения договора поставки трактора колесного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.10.2014 08:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ОАЭФ-03.14

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Аэропорт Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21

    Почтовый адрес

    693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21

    Контактный телефон

    +7 4242 78-85-98

    Факс

    +7 4242 78-83-85

    Адрес электронной почты

    rmelnik@airportus.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мельник Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Южно-Сахалинск

    Закупки и тендеры Сахалинская Область

    Закупки и тендеры Тракторы для сельского хозяйства прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставки трактора колесного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2014 10:00 GMT +301.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401644931Дата и время окончания срока приема заявок поставки трактора колесногоЮжно-Сахалинск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.12.2014 10:0004.12.2014 10:0004.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401644931Дата окончания срока рассмотрения заявок поставки трактора колесногоЮжно-Сахалинск

    Дата и время проведения

    05.12.2014 10:0005.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401644931Дата и время проведения поставки трактора колесногоЮжно-Сахалинск

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644931Подведение итогов не позднее поставки трактора колесногоЮжно-Сахалинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644931Подведение итогов не позднее поставки трактора колесногоЮжно-Сахалинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставки трактора колесного

    Начальная цена

    11 610 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Определяется документацией о проведении аукциона в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Определяется документацией о проведении аукциона в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Определяется документацией о проведении аукциона в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Аэропорт Южно-Сахалинск»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Аэропорт Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.31

    Производство колесных тракторов

    Документация лота

    ОАЭФ-03.14

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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