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    Главная / Торги / Разработка проекта капитального ремонта фундамента турбоагрегата

    Разработка проекта капитального ремонта фундамента турбоагрегата

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401646380Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта капитального ремонта фундамента турбоагрегатаг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425бПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401646380

    Уникальный номер закупки

    074/14-тмц

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка проекта капитального ремонта фундамента турбоагрегата

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.10.2014 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 52-04-61

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    mdoich@vodokanal.info

    Ф.И.О. контактного лица

    Доич Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б

    Закупки и тендеры Тюменская Область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проекта капитального ремонта фундамента турбоагрегата

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 10:00 GMT +321.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401646380Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта капитального ремонта фундамента турбоагрегатаг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 10:0021.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401646380Дата и время вскрытия заявок Разработка проекта капитального ремонта фундамента турбоагрегатаг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б

    Подведение итогов не позднее

    25.11.2014 12:0025.11.2014 12:0025.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401646380Подведение итогов не позднее Разработка проекта капитального ремонта фундамента турбоагрегатаг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.11.201425.11.2014 12:0025.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401646380Подведение итогов не позднее Разработка проекта капитального ремонта фундамента турбоагрегатаг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проекта капитального ремонта фундамента турбоагрегата

    Начальная цена

    280 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.1

    Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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