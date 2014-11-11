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Номер извещения
ГП410408
Уникальный номер закупки
184-Т-2014
Наименование закупки
Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
28.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
Почтовый адрес
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7616
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивлиева Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2014 18:00 GMT +311.11.2014 18:0011.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410408Дата и время окончания срока приема заявок Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2014 18:00GMT +311.11.2014 18:0011.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410408Дата и время вскрытия заявок Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.11.201425.11.2014 18:0025.11.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410408Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)Москва
Подведение итогов не позднее
02.12.2014 18:0002.12.2014 18:0002.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410408Подведение итогов не позднее Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с тендерной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 52
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