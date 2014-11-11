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    Главная / Торги / Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)

    Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.11.2014 18:0011.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410408Дата и время окончания срока приема заявок Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410408

    Уникальный номер закупки

    184-Т-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная документация

    Извещение

    Изменения в извещении

    Форма 2.1. Расчет стоимости

    Спецификация

    Форма 3.1. Приложение к ТП

    Схемы ВТК_СНГД

    Схемы Санеко_ТНО

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7616

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.11.2014 18:00 GMT +311.11.2014 18:0011.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410408Дата и время окончания срока приема заявок Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    11.11.2014 18:00GMT +311.11.2014 18:0011.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410408Дата и время вскрытия заявок Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.11.201425.11.2014 18:0025.11.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410408Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)Москва

    Подведение итогов не позднее

    02.12.2014 18:0002.12.2014 18:0002.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410408Подведение итогов не позднее Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.12.201402.12.2014 18:0002.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410408Подведение итогов не позднее Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка арматуры устьевой (арматуры фонтанной, обвязки колонной)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с тендерной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с тендерной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "арматура"

    Кол-во: 52

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