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Номер извещения
0348100042421000072
Уникальный номер закупки
0348100042421000072
Наименование закупки
Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте: Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Капитальный ремонт автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров; Симферопольско-Брестское шоссе км 11+000 - км 22+500, Московская область (лот 37) 0348100042421000072
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
06.09.2021 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте: Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Капитальный ремонт автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров; Симферопольско-Брестское шоссе км 11+000 - км 22+500, Московская область (лот 37)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0348100042421000072Подведение итогов не позднее Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте: Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Капитальный ремонт автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров; Симферопольско-Брестское шоссе км 11+000 - км 22+500, Московская область (лот 37)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте: Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Капитальный ремонт автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров; Симферопольско-Брестское шоссе км 11+000 - км 22+500, Московская область (лот 37)
Начальная цена
1 574 141,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов