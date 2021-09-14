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Номер извещения
0832200006621001140
Уникальный номер закупки
0832200006621001140
Наименование закупки
Капитальный ремонт дорожного покрытия центральной территории городской больницы Филиала №1 ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"- Заволжская городская больница по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, пр. Дзержинского, д.58. 0832200006621001140
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
06.09.2021 17:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Капитальный ремонт дорожного покрытия центральной территории городской больницы Филиала №1 ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"- Заволжская городская больница по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, пр. Дзержинского, д.58.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0832200006621001140Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт дорожного покрытия центральной территории городской больницы Филиала №1 ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"- Заволжская городская больница по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, пр. Дзержинского, д.58.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт дорожного покрытия центральной территории городской больницы Филиала №1 ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"- Заволжская городская больница по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, пр. Дзержинского, д.58.
Начальная цена
4 915 588,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов