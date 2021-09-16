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Номер извещения
0171200001921001971
Уникальный номер закупки
0171200001921001971
Наименование закупки
«Капитальный ремонт здания сельского структурного подразделения МУ «Районный дворец культуры имени А.Г.Малова» Константиновский СКК», расположенного по адресу Ярославская область, Тутаевский район, пос.Константиновский, ул.Победы, дом 2, в части помещений 1-го, 2-го этажей(1 этап) 0171200001921001971
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию
Дата публикации
06.09.2021 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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«Капитальный ремонт здания сельского структурного подразделения МУ «Районный дворец культуры имени А.Г.Малова» Константиновский СКК», расположенного по адресу Ярославская область, Тутаевский район, пос.Константиновский, ул.Победы, дом 2, в части помещений 1-го, 2-го этажей(1 этап)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001921001971Подведение итогов не позднее «Капитальный ремонт здания сельского структурного подразделения МУ «Районный дворец культуры имени А.Г.Малова» Константиновский СКК», расположенного по адресу Ярославская область, Тутаевский район, пос.Константиновский, ул.Победы, дом 2, в части помещений 1-го, 2-го этажей(1 этап)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Капитальный ремонт здания сельского структурного подразделения МУ «Районный дворец культуры имени А.Г.Малова» Константиновский СКК», расположенного по адресу Ярославская область, Тутаевский район, пос.Константиновский, ул.Победы, дом 2, в части помещений 1-го, 2-го этажей(1 этап)
Начальная цена
7 611 145,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов