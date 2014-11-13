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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку оборудования для работы на канализационных сетях (многолотовая закупка)

    Запрос предложений на поставку оборудования для работы на канализационных сетях (многолотовая закупка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.11.2014 10:3013.11.2014 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401644108Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для бестраншейной замены труб диаметром от 60 до 450 мм ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401644108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку оборудования для работы на канализационных сетях (многолотовая закупка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.10.2014 17:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Техническое задание

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    i.sidorma@vrnvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидорма Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование для бестраншейной замены труб диаметром от 60 до 450 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.11.2014 10:30 GMT +313.11.2014 10:3013.11.2014 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401644108Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для бестраншейной замены труб диаметром от 60 до 450 мм Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.11.2014 10:3013.11.2014 10:3013.11.2014 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401644108Дата и время вскрытия заявок Оборудование для бестраншейной замены труб диаметром от 60 до 450 мм Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    01.12.2014 12:0001.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644108Подведение итогов не позднее Оборудование для бестраншейной замены труб диаметром от 60 до 450 мм Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.12.201401.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644108Подведение итогов не позднее Оборудование для бестраншейной замены труб диаметром от 60 до 450 мм Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование для бестраншейной замены труб диаметром от 60 до 450 мм

    Начальная цена

    15 471 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование для бестраншейной замены труб диаметром от 60 до 450 мм "

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Колодезный разрушитель для бестраншейной замены труб диаметром от 50 до 250 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.11.2014 10:30 GMT +313.11.2014 10:3013.11.2014 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401644108Дата и время окончания срока приема заявок Колодезный разрушитель для бестраншейной замены труб диаметром от 50 до 250 мм Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.11.2014 10:3013.11.2014 10:3013.11.2014 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401644108Дата и время вскрытия заявок Колодезный разрушитель для бестраншейной замены труб диаметром от 50 до 250 мм Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    01.12.2014 12:0001.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644108Подведение итогов не позднее Колодезный разрушитель для бестраншейной замены труб диаметром от 50 до 250 мм Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.12.201401.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644108Подведение итогов не позднее Колодезный разрушитель для бестраншейной замены труб диаметром от 50 до 250 мм Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Колодезный разрушитель для бестраншейной замены труб диаметром от 50 до 250 мм

    Начальная цена

    6 582 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колодезный разрушитель для бестраншейной замены труб диаметром от 50 до 250 мм "

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Установка водопонижения с комплектом насосного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.11.2014 10:30 GMT +313.11.2014 10:3013.11.2014 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401644108Дата и время окончания срока приема заявок Установка водопонижения с комплектом насосного оборудования Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    13.11.2014 10:3013.11.2014 10:3013.11.2014 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401644108Дата и время вскрытия заявок Установка водопонижения с комплектом насосного оборудования Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    01.12.2014 12:0001.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644108Подведение итогов не позднее Установка водопонижения с комплектом насосного оборудования Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.12.201401.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644108Подведение итогов не позднее Установка водопонижения с комплектом насосного оборудования Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка водопонижения с комплектом насосного оборудования

    Начальная цена

    1 964 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка водопонижения с комплектом насосного оборудования "

    Кол-во: 1

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