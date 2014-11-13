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Номер извещения
31401644108
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку оборудования для работы на канализационных сетях (многолотовая закупка)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.10.2014 17:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
i.sidorma@vrnvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидорма Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Оборудование для бестраншейной замены труб диаметром от 60 до 450 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.11.2014 10:30 GMT +313.11.2014 10:3013.11.2014 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401644108Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для бестраншейной замены труб диаметром от 60 до 450 мм Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.11.2014 10:3013.11.2014 10:3013.11.2014 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401644108Дата и время вскрытия заявок Оборудование для бестраншейной замены труб диаметром от 60 до 450 мм Воронеж
Подведение итогов не позднее
01.12.2014 12:0001.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644108Подведение итогов не позднее Оборудование для бестраншейной замены труб диаметром от 60 до 450 мм Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование для бестраншейной замены труб диаметром от 60 до 450 мм
Начальная цена
15 471 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29
Кол-во: 1
Колодезный разрушитель для бестраншейной замены труб диаметром от 50 до 250 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.11.2014 10:30 GMT +313.11.2014 10:3013.11.2014 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401644108Дата и время окончания срока приема заявок Колодезный разрушитель для бестраншейной замены труб диаметром от 50 до 250 мм Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.11.2014 10:3013.11.2014 10:3013.11.2014 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401644108Дата и время вскрытия заявок Колодезный разрушитель для бестраншейной замены труб диаметром от 50 до 250 мм Воронеж
Подведение итогов не позднее
01.12.2014 12:0001.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644108Подведение итогов не позднее Колодезный разрушитель для бестраншейной замены труб диаметром от 50 до 250 мм Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Колодезный разрушитель для бестраншейной замены труб диаметром от 50 до 250 мм
Начальная цена
6 582 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29
Кол-во: 1
Установка водопонижения с комплектом насосного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.11.2014 10:30 GMT +313.11.2014 10:3013.11.2014 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401644108Дата и время окончания срока приема заявок Установка водопонижения с комплектом насосного оборудования Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
13.11.2014 10:3013.11.2014 10:3013.11.2014 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401644108Дата и время вскрытия заявок Установка водопонижения с комплектом насосного оборудования Воронеж
Подведение итогов не позднее
01.12.2014 12:0001.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644108Подведение итогов не позднее Установка водопонижения с комплектом насосного оборудования Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка водопонижения с комплектом насосного оборудования
Начальная цена
1 964 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29
Кол-во: 1
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