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Номер извещения
0171200001921001967
Уникальный номер закупки
0171200001921001967
Наименование закупки
Поставка и сборка фельдшерско-акушерского пункта с блоком проживания из быстровозводимых сборно-разборных блок-модулей 100% заводской готовности, с сантехнической, отопительной и электрической разводками по адресу: Ярославская область, Даниловский район, село Шаготь, ул. Механизаторов 0171200001921001967
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
06.09.2021 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и сборка фельдшерско-акушерского пункта с блоком проживания из быстровозводимых сборно-разборных блок-модулей 100% заводской готовности, с сантехнической, отопительной и электрической разводками по адресу: Ярославская область, Даниловский район, село Шаготь, ул. Механизаторов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001921001967Подведение итогов не позднее Поставка и сборка фельдшерско-акушерского пункта с блоком проживания из быстровозводимых сборно-разборных блок-модулей 100% заводской готовности, с сантехнической, отопительной и электрической разводками по адресу: Ярославская область, Даниловский район, село Шаготь, ул. Механизаторов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и сборка фельдшерско-акушерского пункта с блоком проживания из быстровозводимых сборно-разборных блок-модулей 100% заводской готовности, с сантехнической, отопительной и электрической разводками по адресу: Ярославская область, Даниловский район, село Шаготь, ул. Механизаторов
Начальная цена
8 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов