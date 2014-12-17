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    Главная / Торги / Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)

    Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401757080Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)Административные округа г Омска/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401757080

    Уникальный номер закупки

    268/2014_96 285 843 руб.

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.12.2014 07:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация_02.12.2014

    Решение об отказе от проведения процедуры закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Омска/

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2014 10:00 GMT +317.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401757080Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)Административные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2014 10:0017.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401757080Дата и время вскрытия заявок Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)Административные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    16.01.2015 16:0016.01.2015 16:0016.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401757080Подведение итогов не позднее Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)Административные округа г Омска/

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.01.201516.01.2015 16:0016.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401757080Подведение итогов не позднее Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)Административные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)

    Начальная цена

    97 694 056,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после подписания акта выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.21.3

    Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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