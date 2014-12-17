Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401757080 Уникальный номер закупки 268/2014_96 285 843 руб. Номер закупки Наименование закупки Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 31-42-29 доб. 1297 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты i.orlova@omskvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Орлова Ирина Александровна Место рассмотрения предложений Административные округа г Омска/ Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru