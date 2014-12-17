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Номер извещения
31401757080
Уникальный номер закупки
268/2014_96 285 843 руб.
Наименование закупки
Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2014 07:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2014 10:00 GMT +317.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401757080Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2014 10:0017.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401757080Дата и время вскрытия заявок Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
16.01.2015 16:0016.01.2015 16:0016.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401757080Подведение итогов не позднее Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)Административные округа г Омска/
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
16.01.201516.01.2015 16:0016.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401757080Подведение итогов не позднее Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)Административные округа г Омска/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Восстановление самотечного коллектора Д-2500мм L-1069 м в садах «Рассвет» спирально-навивочным методом от КК 46110 до КК 46114, от КК 46134 до КК 46138 (самотечный коллектор от камеры гашения до зд. решеток очистных, от сады «Рассвет» до очистных L-3892 м инв. № 3012043А)
Начальная цена
97 694 056,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
45.21.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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