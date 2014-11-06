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    Главная / Торги / Поставка фотокабины

    Поставка фотокабины

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.11.2014 12:0006.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401644309Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фотокабиныг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35, корп. 3, литер НПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401644309

    Уникальный номер закупки

    147-ЭЗК2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фотокабины

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.10.2014 18:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная документация №147- ЭЗК2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 238

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    a.chugunova@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чугунова Алина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35, корп. 3, литер Н

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фотокабины

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.11.2014 12:00 GMT +306.11.2014 12:0006.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401644309Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фотокабиныг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35, корп. 3, литер Н

    Дата и время вскрытия заявок

    06.11.2014 12:0006.11.2014 12:0006.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401644309Дата и время вскрытия заявок Поставка фотокабиныг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35, корп. 3, литер Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201407.11.2014 12:0007.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401644309Подведение итогов не позднее Поставка фотокабиныг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 35, корп. 3, литер Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фотокабины

    Начальная цена

    257 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 850,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, адрес доставки согласовывается с Заказчиком. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Оборудования осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поставки товара, подписания Сторонами товарной накладной и предоставления Поставщиком счета Покупателю. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.14.2

    Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка фотокабины"

    Кол-во: 1

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