Выполнение работ по капитальному ремонту помещений для оборудования конвойного блока на судебном участке по адресу: г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 16 0171200001921001958

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0171200001921001958 Уникальный номер закупки 0171200001921001958 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по капитальному ремонту помещений для оборудования конвойного блока на судебном участке по адресу: г. Рыбинск, ул. Молодежная, д. 16 0171200001921001958 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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