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    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуги по доставке ЭКГ-5А в Узбекистан

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке ЭКГ-5А в Узбекистан

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2014 14:0001.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410402Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке ЭКГ-5А в УзбекистанЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410402

    Уникальный номер закупки

    2810

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке ЭКГ-5А в Узбекистан

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-51-53

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    I.Balyakina@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балякина Ирина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные прочие

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке ЭКГ-5А в Узбекистан

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2014 14:00 GMT +301.12.2014 14:0001.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410402Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке ЭКГ-5А в УзбекистанЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.12.2014 14:0001.12.2014 14:0001.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410402Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке ЭКГ-5А в УзбекистанЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    08.12.2014 14:0008.12.2014 14:0008.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410402Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по доставке ЭКГ-5А в УзбекистанЕкатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    08.12.201408.12.2014 14:0008.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410402Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по доставке ЭКГ-5А в УзбекистанЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке ЭКГ-5А в Узбекистан

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке ЭКГ-5А в Узбекистан

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, площадь первой пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 3 дней с даты подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    63.40

    Организация перевозок грузов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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