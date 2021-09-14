переоборудование помещения в медицинский пункт в здании МБУК «Центр культуры и спорта «Геолог» по адресу: г. Салехард, ул. Матросова д. 31 0190300002121000461

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0190300002121000461 Уникальный номер закупки 0190300002121000461 Номер закупки Наименование закупки переоборудование помещения в медицинский пункт в здании МБУК «Центр культуры и спорта «Геолог» по адресу: г. Салехард, ул. Матросова д. 31 0190300002121000461 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД

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