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Номер извещения
0142200001321020097
Уникальный номер закупки
0142200001321020097
Наименование закупки
Продление неисключительных прав пользования программными средствами антивирусной защиты рабочих станций, серверов и мобильных устройств ESET NOD32 Smart Security Business Edition для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области 0142200001321020097
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
06.09.2021 14:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Продление неисключительных прав пользования программными средствами антивирусной защиты рабочих станций, серверов и мобильных устройств ESET NOD32 Smart Security Business Edition для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001321020097Подведение итогов не позднее Продление неисключительных прав пользования программными средствами антивирусной защиты рабочих станций, серверов и мобильных устройств ESET NOD32 Smart Security Business Edition для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продление неисключительных прав пользования программными средствами антивирусной защиты рабочих станций, серверов и мобильных устройств ESET NOD32 Smart Security Business Edition для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области
Начальная цена
207 312,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов