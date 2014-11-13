Открытый запрос предложений №266-ЗД/241014-ОЗП на право заключения договора на закупку клапанов для ГТУ-ТЭЦ в МО ЗАТО г. Знаменск.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП410400 Уникальный номер закупки 266-ЗД/241014-ОЗП Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений №266-ЗД/241014-ОЗП на право заключения договора на закупку клапанов для ГТУ-ТЭЦ в МО ЗАТО г. Знаменск. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры №266-ЗД/241014-ОЗП

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