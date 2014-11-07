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Номер извещения
ГП410412
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых предложений на поставку проволоки св-08Г2С-О Ф 1,2 мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-85-54
Факс
Адрес электронной почты
margarita.rozhdestvenskaja@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Рождественская Не указано
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос ценовых предложений на поставку проволоки св-08Г2С-О Ф 1,2 мм по ГОСТУ 2246-70
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.11.2014 11:00 GMT +307.11.2014 11:0007.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410412Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых предложений на поставку проволоки св-08Г2С-О Ф 1,2 мм по ГОСТУ 2246-70Колпино
Дата и время вскрытия заявок
07.11.2014 14:0007.11.2014 14:0007.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410412Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых предложений на поставку проволоки св-08Г2С-О Ф 1,2 мм по ГОСТУ 2246-70Колпино
Подведение итогов не позднее
10.11.2014 10:0010.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410412Подведение итогов не позднее Запрос ценовых предложений на поставку проволоки св-08Г2С-О Ф 1,2 мм по ГОСТУ 2246-70Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых предложений на поставку проволоки св-08Г2С-О Ф 1,2 мм по ГОСТУ 2246-70
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
29.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15552
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