приобретение жилого помещения (квартира) общей площадью не менее 30 кв. м., расположенного в многоквартирном жилом доме с подведенными и подключенными коммуникациями для обеспечения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 0332300349521000238

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0332300349521000238 Уникальный номер закупки 0332300349521000238 Номер закупки Наименование закупки приобретение жилого помещения (квартира) общей площадью не менее 30 кв. м., расположенного в многоквартирном жилом доме с подведенными и подключенными коммуникациями для обеспечения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 0332300349521000238 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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