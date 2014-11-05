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    Главная / Торги / на выполнение работ по реконструкции терминала F: замена воздухоохладителей и дренажных линий в существующих вентустановках, в т.ч. разработка Рабочей документации (повторно2)

    на выполнение работ по реконструкции терминала F: замена воздухоохладителей и дренажных линий в существующих вентустановках, в т.ч. разработка Рабочей документации (повторно2)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 09:0005.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401642515Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение работ по реконструкции терминала F: замена воздухоохладителей и дренажных линий в существующих вентустановках, в т.ч. разработка Рабочей документации141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401642515

    Уникальный номер закупки

    181

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на выполнение работ по реконструкции терминала F: замена воздухоохладителей и дренажных линий в существующих вентустановках, в т.ч. разработка Рабочей документации (повторно2)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.10.2014 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    смета

    проектная документация

    Документация

    Задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-29-40

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Панормова Анна Юрьевна,Panormova@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на выполнение работ по реконструкции терминала F: замена воздухоохладителей и дренажных линий в существующих вентустановках, в т.ч. разработка Рабочей документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 09:00 GMT +305.11.2014 09:0005.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401642515Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение работ по реконструкции терминала F: замена воздухоохладителей и дренажных линий в существующих вентустановках, в т.ч. разработка Рабочей документации141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    05.11.2014 09:0005.11.2014 09:0005.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401642515Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на выполнение работ по реконструкции терминала F: замена воздухоохладителей и дренажных линий в существующих вентустановках, в т.ч. разработка Рабочей документации141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Подведение итогов не позднее

    05.11.2014 14:0005.11.2014 14:0005.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401642515Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по реконструкции терминала F: замена воздухоохладителей и дренажных линий в существующих вентустановках, в т.ч. разработка Рабочей документации141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.11.201405.11.2014 14:0005.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401642515Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по реконструкции терминала F: замена воздухоохладителей и дренажных линий в существующих вентустановках, в т.ч. разработка Рабочей документации141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на выполнение работ по реконструкции терминала F: замена воздухоохладителей и дренажных линий в существующих вентустановках, в т.ч. разработка Рабочей документации

    Начальная цена

    9 456 494,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с процедурной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, Территория Терминале FРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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