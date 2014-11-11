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    Главная / Торги / Поставка кабеля для нужд ОАО КБХА

    Поставка кабеля для нужд ОАО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.11.2014 07:0011.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401643097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401643097

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-27

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабеля для нужд ОАО КБХА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.10.2014 15:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировки кабель

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-61-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеботарев Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабеля для нужд ОАО КБХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.11.2014 07:00 GMT +311.11.2014 07:0011.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401643097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    11.11.2014 07:3011.11.2014 07:3011.11.2014 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401643097Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеля для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.11.201412.11.2014 09:3012.11.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401643097Подведение итогов не позднее Поставка кабеля для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеля для нужд ОАО КБХА

    Начальная цена

    573 150,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Острогожская, 109Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Поставщик в течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами договора представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от стоимости договора. Покупатель осуществляет предварительную оплату в течение 15 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет счет на оплату оставшейся части в размере 70% от стоимости договора. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.Товар должен быть поставлен в течение 20 дней после получения Поставщиком предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Котировки кабель

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "НВ 1*1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "КУГВВ 7*1"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 3"

    "МКЭШ 5*0,35"

    Кол-во: 4300

    "Позиция 4"

    "КМВ 2*0,75"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 5"

    "МКЭШ 3*0,35"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 6"

    "МГТФ 0,12"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "БПВЛ 1*1,5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 8"

    "БПВЛ 1*2,5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "БПВЛ 1*4"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "БПВЛ 1*6"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "МКШ 2*0,35"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "МКШ 5*0,35"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "МКШ 19*0,5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "ВВГнг 4*2,5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 15"

    "Видеокабель РК-14"

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "ШВВП 2*0,5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Кабель "витая пара""

    Кол-во: 150

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