Поставка высокотемпературной печи ВТП1600-1-00 для нужд ОАО КБХА.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Поставщик в течение 3 дней после подписания договора представляет Покупателю счет на предоплату в размере 30% от стоимости договора, Покупатель осуществляет предоплату в течение 15 банковских дней после получения счета.На оплату оставшейся части в размере 70% от стоимости договора, Поставщик выставляет Покупателю счет в течение 3 дней после подписания Сторонами товарной накладной. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета.Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение _10_ дней после получения предварительной оплаты.