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Номер извещения
31401642896
Уникальный номер закупки
ЭТП ГПБ-К-26
Наименование закупки
Поставка универсального калибратора «Fluke 5502E-240» с токовой катушкой 5500А/COIL для нужд ОАО КБХА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.10.2014 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-65-20
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki_kbha@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волков Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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Поставка универсального калибратора «Fluke 5502E-240» с токовой катушкой 5500А/COIL для нужд ОАО КБХА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2014 07:00 GMT +311.11.2014 07:0011.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401642896Дата и время окончания срока приема заявок Поставка универсального калибратора «Fluke 5502E-240» с токовой катушкой 5500А/COIL для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2014 07:3011.11.2014 07:3011.11.2014 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401642896Дата и время вскрытия заявок Поставка универсального калибратора «Fluke 5502E-240» с токовой катушкой 5500А/COIL для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка универсального калибратора «Fluke 5502E-240» с токовой катушкой 5500А/COIL для нужд ОАО КБХА
Начальная цена
664 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Универсальный калибратор «Fluke 5502E-240» – 1 шт. 2. Токовая катушка 5500А/COIL – 1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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