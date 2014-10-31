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    Главная / Торги / Выбор подрядчика на выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаража

    Выбор подрядчика на выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаража

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2014 06:3031.10.2014 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401641973Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаражаИркутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401641973

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор подрядчика на выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаража

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.10.2014 12:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Ведомость объемов работ

    Локальный ресурсный сметный расчет

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска
    Все закупки и тендеры МУП «Водоканал» г. Иркутска

    Юридический адрес

    664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2

    Почтовый адрес

    664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2

    Контактный телефон

    +7 3952 21-46-61

    Факс

    +7 3952 21-47-99

    Адрес электронной почты

    Elizarov_va@irkvkx.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Елизаров Валерий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Иркутск

    Закупки и тендеры Иркутская Область

    Закупки и тендеры Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаража

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.10.2014 06:30 GMT +331.10.2014 06:3031.10.2014 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401641973Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаражаИркутск

    Дата и время вскрытия заявок

    31.10.2014 08:3031.10.2014 08:3031.10.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401641973Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаражаИркутск

    Подведение итогов не позднее

    05.11.2014 11:0005.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401641973Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаражаИркутск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.11.201405.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401641973Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаражаИркутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаража

    Начальная цена

    7 207 516,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Ведомостью объемов работ (Дефектная ведомость) (Приложение 2 к документации) и локального ресурсного сметного расчета (Приложение № 3 к документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Иркутск, ул. Станиславского, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.Сроки оплаты – оплата 100% от цены договора по истечении 60 дней после выполнения работ (подписания Заказчиком актов выполненных работ).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП «Водоканал» г. Иркутска
    Все закупки и тендеры МУП «Водоканал» г. Иркутска

    Адрес местонахождения

    664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    41

    Сбор, очистка и распределение воды

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Ведомость объемов работ

    29.09.2016

    Локальный ресурсный сметный расчет

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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