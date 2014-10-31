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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401641973
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор подрядчика на выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаража
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.10.2014 12:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2
Почтовый адрес
664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2
Контактный телефон
+7 3952 21-46-61
Факс
+7 3952 21-47-99
Адрес электронной почты
Elizarov_va@irkvkx.ru
Ф.И.О. контактного лица
Елизаров Валерий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Иркутск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаража
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.10.2014 06:30 GMT +331.10.2014 06:3031.10.2014 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401641973Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаражаИркутск
Дата и время вскрытия заявок
31.10.2014 08:3031.10.2014 08:3031.10.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401641973Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаражаИркутск
Подведение итогов не позднее
05.11.2014 11:0005.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401641973Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаражаИркутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту кровли корпуса медицинского пункта и кровли гаража
Начальная цена
7 207 516,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Ведомостью объемов работ (Дефектная ведомость) (Приложение 2 к документации) и локального ресурсного сметного расчета (Приложение № 3 к документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Иркутск, ул. Станиславского, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Все закупки и тендеры МУП «Водоканал» г. Иркутска
Адрес местонахождения
664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2
Отсутствуют
41
Документация лота
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