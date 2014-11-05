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    Главная / Торги / закупка лакокрасочных материалов УР

    закупка лакокрасочных материалов УР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 07:0005.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410394Дата и время окончания срока приема заявок Грунт УР-0442 (красно-коричневая)-5,364кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-1,9кг)-566.2кг Эмаль УР-1524 (RAL 1003) -144 кг Эмаль УР-1524 (RAL 3020) -54 кг Эмаль УР-1524 (RAL 5005) -18 кг Эмаль УР-1524 (RAL 7042) -4,680кг Эмаль УР-1524 (RAL 9003) - 108кг Эмаль УР-1524 (RAL 9005) - 54кг Эмаль УР-1524 (RAL 6018) -36 кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-2,3кг) -915.4кг Грунт-эмаль УР-1-202 (весовая) (RAL 9006) -234 кг ГРУНТОВКА; АУ-0179; ТУ 2312-179-00209711; красно-коричневая; -2005-3,8 кг ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410394

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка лакокрасочных материалов УР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-11-46

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    a.ovsyannikova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Овсянникова Анна Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Грунт УР-0442 (красно-коричневая)-5,364кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-1,9кг)-566.2кг Эмаль УР-1524 (RAL 1003) -144 кг Эмаль УР-1524 (RAL 3020) -54 кг Эмаль УР-1524 (RAL 5005) -18 кг Эмаль УР-1524 (RAL 7042) -4,680кг Эмаль УР-1524 (RAL 9003) - 108кг Эмаль УР-1524 (RAL 9005) - 54кг Эмаль УР-1524 (RAL 6018) -36 кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-2,3кг) -915.4кг Грунт-эмаль УР-1-202 (весовая) (RAL 9006) -234 кг ГРУНТОВКА; АУ-0179; ТУ 2312-179-00209711; красно-коричневая; -2005-3,8 кг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 07:00 GMT +305.11.2014 07:0005.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410394Дата и время окончания срока приема заявок Грунт УР-0442 (красно-коричневая)-5,364кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-1,9кг)-566.2кг Эмаль УР-1524 (RAL 1003) -144 кг Эмаль УР-1524 (RAL 3020) -54 кг Эмаль УР-1524 (RAL 5005) -18 кг Эмаль УР-1524 (RAL 7042) -4,680кг Эмаль УР-1524 (RAL 9003) - 108кг Эмаль УР-1524 (RAL 9005) - 54кг Эмаль УР-1524 (RAL 6018) -36 кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-2,3кг) -915.4кг Грунт-эмаль УР-1-202 (весовая) (RAL 9006) -234 кг ГРУНТОВКА; АУ-0179; ТУ 2312-179-00209711; красно-коричневая; -2005-3,8 кг Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.11.2014 07:0005.11.2014 07:0005.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410394Дата и время вскрытия заявок Грунт УР-0442 (красно-коричневая)-5,364кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-1,9кг)-566.2кг Эмаль УР-1524 (RAL 1003) -144 кг Эмаль УР-1524 (RAL 3020) -54 кг Эмаль УР-1524 (RAL 5005) -18 кг Эмаль УР-1524 (RAL 7042) -4,680кг Эмаль УР-1524 (RAL 9003) - 108кг Эмаль УР-1524 (RAL 9005) - 54кг Эмаль УР-1524 (RAL 6018) -36 кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-2,3кг) -915.4кг Грунт-эмаль УР-1-202 (весовая) (RAL 9006) -234 кг ГРУНТОВКА; АУ-0179; ТУ 2312-179-00209711; красно-коричневая; -2005-3,8 кг Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    05.11.2014 07:3005.11.2014 07:3005.11.2014 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410394Подведение итогов не позднее Грунт УР-0442 (красно-коричневая)-5,364кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-1,9кг)-566.2кг Эмаль УР-1524 (RAL 1003) -144 кг Эмаль УР-1524 (RAL 3020) -54 кг Эмаль УР-1524 (RAL 5005) -18 кг Эмаль УР-1524 (RAL 7042) -4,680кг Эмаль УР-1524 (RAL 9003) - 108кг Эмаль УР-1524 (RAL 9005) - 54кг Эмаль УР-1524 (RAL 6018) -36 кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-2,3кг) -915.4кг Грунт-эмаль УР-1-202 (весовая) (RAL 9006) -234 кг ГРУНТОВКА; АУ-0179; ТУ 2312-179-00209711; красно-коричневая; -2005-3,8 кг Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.11.201405.11.2014 07:3005.11.2014 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410394Подведение итогов не позднее Грунт УР-0442 (красно-коричневая)-5,364кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-1,9кг)-566.2кг Эмаль УР-1524 (RAL 1003) -144 кг Эмаль УР-1524 (RAL 3020) -54 кг Эмаль УР-1524 (RAL 5005) -18 кг Эмаль УР-1524 (RAL 7042) -4,680кг Эмаль УР-1524 (RAL 9003) - 108кг Эмаль УР-1524 (RAL 9005) - 54кг Эмаль УР-1524 (RAL 6018) -36 кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-2,3кг) -915.4кг Грунт-эмаль УР-1-202 (весовая) (RAL 9006) -234 кг ГРУНТОВКА; АУ-0179; ТУ 2312-179-00209711; красно-коричневая; -2005-3,8 кг Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грунт УР-0442 (красно-коричневая)-5,364кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-1,9кг)-566.2кг Эмаль УР-1524 (RAL 1003) -144 кг Эмаль УР-1524 (RAL 3020) -54 кг Эмаль УР-1524 (RAL 5005) -18 кг Эмаль УР-1524 (RAL 7042) -4,680кг Эмаль УР-1524 (RAL 9003) - 108кг Эмаль УР-1524 (RAL 9005) - 54кг Эмаль УР-1524 (RAL 6018) -36 кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-2,3кг) -915.4кг Грунт-эмаль УР-1-202 (весовая) (RAL 9006) -234 кг ГРУНТОВКА; АУ-0179; ТУ 2312-179-00209711; красно-коричневая; -2005-3,8 кг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно предмета договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 30 дней после поставки продукции на склад Покупателя

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.30.2

    Производство прочих красок, лаков, эмалей и связанных с ними продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лакокрасочные материалы УР"

    Кол-во: 6814

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