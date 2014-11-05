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Номер извещения
ГП410394
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка лакокрасочных материалов УР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-11-46
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
a.ovsyannikova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овсянникова Анна Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Грунт УР-0442 (красно-коричневая)-5,364кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-1,9кг)-566.2кг Эмаль УР-1524 (RAL 1003) -144 кг Эмаль УР-1524 (RAL 3020) -54 кг Эмаль УР-1524 (RAL 5005) -18 кг Эмаль УР-1524 (RAL 7042) -4,680кг Эмаль УР-1524 (RAL 9003) - 108кг Эмаль УР-1524 (RAL 9005) - 54кг Эмаль УР-1524 (RAL 6018) -36 кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-2,3кг) -915.4кг Грунт-эмаль УР-1-202 (весовая) (RAL 9006) -234 кг ГРУНТОВКА; АУ-0179; ТУ 2312-179-00209711; красно-коричневая; -2005-3,8 кг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 07:00 GMT +305.11.2014 07:0005.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410394Дата и время окончания срока приема заявок Грунт УР-0442 (красно-коричневая)-5,364кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-1,9кг)-566.2кг Эмаль УР-1524 (RAL 1003) -144 кг Эмаль УР-1524 (RAL 3020) -54 кг Эмаль УР-1524 (RAL 5005) -18 кг Эмаль УР-1524 (RAL 7042) -4,680кг Эмаль УР-1524 (RAL 9003) - 108кг Эмаль УР-1524 (RAL 9005) - 54кг Эмаль УР-1524 (RAL 6018) -36 кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-2,3кг) -915.4кг Грунт-эмаль УР-1-202 (весовая) (RAL 9006) -234 кг ГРУНТОВКА; АУ-0179; ТУ 2312-179-00209711; красно-коричневая; -2005-3,8 кг Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2014 07:0005.11.2014 07:0005.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410394Дата и время вскрытия заявок Грунт УР-0442 (красно-коричневая)-5,364кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-1,9кг)-566.2кг Эмаль УР-1524 (RAL 1003) -144 кг Эмаль УР-1524 (RAL 3020) -54 кг Эмаль УР-1524 (RAL 5005) -18 кг Эмаль УР-1524 (RAL 7042) -4,680кг Эмаль УР-1524 (RAL 9003) - 108кг Эмаль УР-1524 (RAL 9005) - 54кг Эмаль УР-1524 (RAL 6018) -36 кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-2,3кг) -915.4кг Грунт-эмаль УР-1-202 (весовая) (RAL 9006) -234 кг ГРУНТОВКА; АУ-0179; ТУ 2312-179-00209711; красно-коричневая; -2005-3,8 кг Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
05.11.2014 07:3005.11.2014 07:3005.11.2014 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410394Подведение итогов не позднее Грунт УР-0442 (красно-коричневая)-5,364кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-1,9кг)-566.2кг Эмаль УР-1524 (RAL 1003) -144 кг Эмаль УР-1524 (RAL 3020) -54 кг Эмаль УР-1524 (RAL 5005) -18 кг Эмаль УР-1524 (RAL 7042) -4,680кг Эмаль УР-1524 (RAL 9003) - 108кг Эмаль УР-1524 (RAL 9005) - 54кг Эмаль УР-1524 (RAL 6018) -36 кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-2,3кг) -915.4кг Грунт-эмаль УР-1-202 (весовая) (RAL 9006) -234 кг ГРУНТОВКА; АУ-0179; ТУ 2312-179-00209711; красно-коричневая; -2005-3,8 кг Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.11.201405.11.2014 07:3005.11.2014 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410394Подведение итогов не позднее Грунт УР-0442 (красно-коричневая)-5,364кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-1,9кг)-566.2кг Эмаль УР-1524 (RAL 1003) -144 кг Эмаль УР-1524 (RAL 3020) -54 кг Эмаль УР-1524 (RAL 5005) -18 кг Эмаль УР-1524 (RAL 7042) -4,680кг Эмаль УР-1524 (RAL 9003) - 108кг Эмаль УР-1524 (RAL 9005) - 54кг Эмаль УР-1524 (RAL 6018) -36 кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-2,3кг) -915.4кг Грунт-эмаль УР-1-202 (весовая) (RAL 9006) -234 кг ГРУНТОВКА; АУ-0179; ТУ 2312-179-00209711; красно-коричневая; -2005-3,8 кг Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грунт УР-0442 (красно-коричневая)-5,364кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-1,9кг)-566.2кг Эмаль УР-1524 (RAL 1003) -144 кг Эмаль УР-1524 (RAL 3020) -54 кг Эмаль УР-1524 (RAL 5005) -18 кг Эмаль УР-1524 (RAL 7042) -4,680кг Эмаль УР-1524 (RAL 9003) - 108кг Эмаль УР-1524 (RAL 9005) - 54кг Эмаль УР-1524 (RAL 6018) -36 кг Отвердитель Десмодур №75 (полиизоционат) (в канистре 3л-2,3кг) -915.4кг Грунт-эмаль УР-1-202 (весовая) (RAL 9006) -234 кг ГРУНТОВКА; АУ-0179; ТУ 2312-179-00209711; красно-коричневая; -2005-3,8 кг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно предмета договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
24.30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6814
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