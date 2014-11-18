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    Главная / Торги / Поставка автомобиля Volkswagen Passat

    Поставка автомобиля Volkswagen Passat

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.11.2014 10:0018.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401642243Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Volkswagen Passat 125130,г.Москва,ул. Клары Цеткин дом 33 (ЭТП ГПБ)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401642243

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля Volkswagen Passat

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.10.2014 13:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Договор

    Договор в новой редакции

    Извещение о внесении изменений

    Изменения в извещении

    Документация в новой редакции

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    mmzavangard18@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Теряева Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    125130,г.Москва,ул. Клары Цеткин дом 33 (ЭТП ГПБ)

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля Volkswagen Passat

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.11.2014 10:00 GMT +318.11.2014 10:0018.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401642243Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Volkswagen Passat 125130,г.Москва,ул. Клары Цеткин дом 33 (ЭТП ГПБ)

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.11.2014 13:0021.11.2014 13:0021.11.2014 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401642243Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля Volkswagen Passat 125130,г.Москва,ул. Клары Цеткин дом 33 (ЭТП ГПБ)

    Дата и время проведения

    24.11.2014 10:0024.11.2014 10:0024.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401642243Дата и время проведения Поставка автомобиля Volkswagen Passat 125130,г.Москва,ул. Клары Цеткин дом 33 (ЭТП ГПБ)

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401642243Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Volkswagen Passat 125130,г.Москва,ул. Клары Цеткин дом 33 (ЭТП ГПБ)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401642243Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Volkswagen Passat 125130,г.Москва,ул. Клары Цеткин дом 33 (ЭТП ГПБ)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля Volkswagen Passat

    Начальная цена

    1 427 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном соответствии с требованиями Спецификации (Приложение № 1 к проекту Договора, часть III документации об аукционе) и Технического задания (часть II настоящей документации) в количестве 1(одна) штука.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    определяется после проведения аукционаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34

    ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автомобиля Volkswagen Passat "

    Кол-во: 1

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