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Номер извещения
31401642243
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобиля Volkswagen Passat
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
28.10.2014 13:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Теряева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
125130,г.Москва,ул. Клары Цеткин дом 33 (ЭТП ГПБ)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля Volkswagen Passat
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.11.2014 10:00 GMT +318.11.2014 10:0018.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401642243Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Volkswagen Passat 125130,г.Москва,ул. Клары Цеткин дом 33 (ЭТП ГПБ)
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.11.2014 13:0021.11.2014 13:0021.11.2014 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401642243Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля Volkswagen Passat 125130,г.Москва,ул. Клары Цеткин дом 33 (ЭТП ГПБ)
Дата и время проведения
24.11.2014 10:0024.11.2014 10:0024.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401642243Дата и время проведения Поставка автомобиля Volkswagen Passat 125130,г.Москва,ул. Клары Цеткин дом 33 (ЭТП ГПБ)
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401642243Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Volkswagen Passat 125130,г.Москва,ул. Клары Цеткин дом 33 (ЭТП ГПБ)
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля Volkswagen Passat
Начальная цена
1 427 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном соответствии с требованиями Спецификации (Приложение № 1 к проекту Договора, часть III документации об аукционе) и Технического задания (часть II настоящей документации) в количестве 1(одна) штука.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
определяется после проведения аукционаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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