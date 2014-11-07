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Номер извещения
ГП410393
Уникальный номер закупки
29
Наименование закупки
закупка черного листового металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
sinelschikova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синельщикова Екатерина Петровна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Закупка черного листового металлопроката (согласно запроса)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.11.2014 12:00 GMT +307.11.2014 12:0007.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410393Дата и время окончания срока приема заявок закупка черного листового металлопроката (согласно запроса)Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
07.11.2014 12:0007.11.2014 12:0007.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410393Дата и время вскрытия заявок закупка черного листового металлопроката (согласно запроса)Балашиха
Подведение итогов не позднее
27.11.2014 15:0027.11.2014 15:0027.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410393Подведение итогов не позднее закупка черного листового металлопроката (согласно запроса)Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка черного листового металлопроката (согласно запроса)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
27.16.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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