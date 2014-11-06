Запрос ценовых котировок на комплектующие для заказа «Ошиновка компенсатора давления» для Балтийской АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00, с требованиями необходимыми для товара поставляемого для АЭС. Обязательное наличие сертификатов качества, паспортов на все комплектующие.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП410390 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос ценовых котировок на комплектующие для заказа «Ошиновка компенсатора давления» для Балтийской АЭС. Поставка комплектующих по ТУ WM-SP-04.00, с требованиями необходимыми для товара поставляемого для АЭС. Обязательное наличие сертификатов качества, паспортов на все комплектующие. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Перечень комплектующих

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Ижорские заводы

Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н Контактный телефон +7 812 322-80-00 Факс +7 812 322-80-00 Адрес электронной почты Oksana.Khamedzyanova@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Хамедзянова Оксана Александровна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург, Колпино Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств Ключевые слова:

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