www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0142200001321020067
Уникальный номер закупки
0142200001321020067
Наименование закупки
Оказание услуг по бактериологическим лабораторным исследованиям в рамках проведения производственного контроля для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская поликлиника №4". 0142200001321020067
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
06.09.2021 08:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по бактериологическим лабораторным исследованиям в рамках проведения производственного контроля для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская поликлиника №4".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001321020067Подведение итогов не позднее Оказание услуг по бактериологическим лабораторным исследованиям в рамках проведения производственного контроля для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская поликлиника №4".
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по бактериологическим лабораторным исследованиям в рамках проведения производственного контроля для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская поликлиника №4".
Начальная цена
199 998,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов