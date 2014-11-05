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Номер извещения
ГП410389
Уникальный номер закупки
15
Наименование закупки
Перлитовый песок тип А ТУ 5712-001-05747985-2006
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
rednikova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Редникова Лариса Петровна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Закупка песка перлитового вспученного для криогенного оборудования тип А ТУ 5712-001-05747985-2006 в объеме 400м3 с поставкой в декабре месяце текущего года, с доставкой собственными силами Продавца до г.Екатеринбург
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 11:00 GMT +305.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410389Дата и время окончания срока приема заявок Закупка песка перлитового вспученного для криогенного оборудования тип А ТУ 5712-001-05747985-2006 в объеме 400м3 с поставкой в декабре месяце текущего года, с доставкой собственными силами Продавца до г.ЕкатеринбургБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2014 11:0005.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410389Дата и время вскрытия заявок Закупка песка перлитового вспученного для криогенного оборудования тип А ТУ 5712-001-05747985-2006 в объеме 400м3 с поставкой в декабре месяце текущего года, с доставкой собственными силами Продавца до г.ЕкатеринбургБалашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.11.201405.11.2014 12:0005.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410389Подведение итогов не позднее Закупка песка перлитового вспученного для криогенного оборудования тип А ТУ 5712-001-05747985-2006 в объеме 400м3 с поставкой в декабре месяце текущего года, с доставкой собственными силами Продавца до г.ЕкатеринбургБалашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка песка перлитового вспученного для криогенного оборудования тип А ТУ 5712-001-05747985-2006 в объеме 400м3 с поставкой в декабре месяце текущего года, с доставкой собственными силами Продавца до г.Екатеринбург
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
400м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.ЕкатеринбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
45.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
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