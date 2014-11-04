Лот 1

Изготовление и поставка в ноябре 2014 года листового проката 12х2000х7600 мм марки 09Г2С-14 по ГОСТ 5520-79 ГОСТ 19903-74 в количестве 1000 тн, согласно технических требований в прилагаемой заявке №562 от 27.10.2014г.