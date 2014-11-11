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    Главная / Торги / Запрос котировок на право заключения договора на проведение работ по шиномонтажу автомобилей ОАО «ГосНИИП».

    Запрос котировок на право заключения договора на проведение работ по шиномонтажу автомобилей ОАО «ГосНИИП».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.11.2014 12:0011.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401639884Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по шиномонтажу автомобилей ОАО «ГосНИИП».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401639884

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на право заключения договора на проведение работ по шиномонтажу автомобилей ОАО «ГосНИИП».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.10.2014 17:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Техническое задание

    Котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Государственный научно-исследовательский институт приборостроения
    Все закупки и тендеры АО ГосНИИП

    Юридический адрес

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Почтовый адрес

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Контактный телефон

    +7 499 181-02-66

    Факс

    +7 499 181-33-70

    Адрес электронной почты

    zakupki-gosniip@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по шиномонтажу автомобилей ОАО «ГосНИИП».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.11.2014 12:00 GMT +311.11.2014 12:0011.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401639884Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по шиномонтажу автомобилей ОАО «ГосНИИП».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    11.11.2014 12:0011.11.2014 12:0011.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401639884Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по шиномонтажу автомобилей ОАО «ГосНИИП».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 17:0014.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401639884Подведение итогов не позднее Проведение работ по шиномонтажу автомобилей ОАО «ГосНИИП».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по шиномонтажу автомобилей ОАО «ГосНИИП».

    Начальная цена

    228 940,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место проведения работ: на территории Исполнителя, расположеннойв Северо-Восточном административном округе г. Москвы. Срок проведения работ: по заявке Заказчика, в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком по факту выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ по ценам, указанным в п. 2 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Счет выставляется Исполнителем на основании утвержденного (подписанного) Сторонами акта выполненных работ (Приложение № 3 к Договору). Акт выполненных работ оформляется Сторонами ежемесячно по факту проведенных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГосНИИП
    Все закупки и тендеры АО ГосНИИП

    Адрес местонахождения

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    63.2

    Прочая вспомогательная транспортная деятельность

    Документация лота

    Извещение

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Котировочная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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