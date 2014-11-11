Запрос котировок на право заключения договора на проведение работ по шиномонтажу автомобилей ОАО «ГосНИИП».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Заказчиком по факту выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ по ценам, указанным в п. 2 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Счет выставляется Исполнителем на основании утвержденного (подписанного) Сторонами акта выполненных работ (Приложение № 3 к Договору). Акт выполненных работ оформляется Сторонами ежемесячно по факту проведенных работ.