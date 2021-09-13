Оказание услуг по мытью окон, витражей и стеклянных козырьков в ГБУЗ "СПб КНпЦСВМП(о)" в 2021 году 0372200277321000254

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0372200277321000254 Уникальный номер закупки 0372200277321000254 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по мытью окон, витражей и стеклянных козырьков в ГБУЗ "СПб КНпЦСВМП(о)" в 2021 году 0372200277321000254 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ)"

Все закупки и тендеры ГБУЗ "СПБ КНПЦСВМП(О)" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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