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Номер извещения
2100700003121000040
Уникальный номер закупки
2100700003121000040
Наименование закупки
оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора на территории посёлков Балтийский, Ленпоселок, Новобалтийский, Правобережный, Трудовой, хуторов Бугулов, Веденяпин, Виноградный, Графский, Дыдымовка, Зайцев, Медведев, Межевой, Прогонный, Пролетарский, Советский, Труд Земледельца, Широкий Камыш, станиц Галюгаевская, Стодеревская, сёл Каново, Ростовановское, Русское, Серноводское, Уваровское Курского муниципального округа Ставропольского края 2100700003121000040
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
03.09.2021 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора на территории посёлков Балтийский, Ленпоселок, Новобалтийский, Правобережный, Трудовой, хуторов Бугулов, Веденяпин, Виноградный, Графский, Дыдымовка, Зайцев, Медведев, Межевой, Прогонный, Пролетарский, Советский, Труд Земледельца, Широкий Камыш, станиц Галюгаевская, Стодеревская, сёл Каново, Ростовановское, Русское, Серноводское, Уваровское Курского муниципального округа Ставропольского края
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 2100700003121000040Подведение итогов не позднее оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора на территории посёлков Балтийский, Ленпоселок, Новобалтийский, Правобережный, Трудовой, хуторов Бугулов, Веденяпин, Виноградный, Графский, Дыдымовка, Зайцев, Медведев, Межевой, Прогонный, Пролетарский, Советский, Труд Земледельца, Широкий Камыш, станиц Галюгаевская, Стодеревская, сёл Каново, Ростовановское, Русское, Серноводское, Уваровское Курского муниципального округа Ставропольского края
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора на территории посёлков Балтийский, Ленпоселок, Новобалтийский, Правобережный, Трудовой, хуторов Бугулов, Веденяпин, Виноградный, Графский, Дыдымовка, Зайцев, Медведев, Межевой, Прогонный, Пролетарский, Советский, Труд Земледельца, Широкий Камыш, станиц Галюгаевская, Стодеревская, сёл Каново, Ростовановское, Русское, Серноводское, Уваровское Курского муниципального округа Ставропольского края
Начальная цена
145 602 882,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов