Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все цены в предложении должны быть без учета НДС, при этом включать все остальные налоги, таможенные и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, стоимость доставки, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком.Рассчитать логистику >