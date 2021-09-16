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    Главная / Торги / ЭА 12133/21 Поставка продуктов питания (яйцо куриное) на 2022г. для нужд КГБУЗ "Ачинская МРБ" 0119200000121011333

    ЭА 12133/21 Поставка продуктов питания (яйцо куриное) на 2022г. для нужд КГБУЗ "Ачинская МРБ" 0119200000121011333

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 04:0016.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0119200000121011333Дата и время окончания срока приема заявок ЭА 12133/21 Поставка продуктов питания (яйцо куриное) на 2022г. для нужд КГБУЗ "Ачинская МРБ"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0119200000121011333

    Уникальный номер закупки

    0119200000121011333

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЭА 12133/21 Поставка продуктов питания (яйцо куриное) на 2022г. для нужд КГБУЗ "Ачинская МРБ" 0119200000121011333

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    03.09.2021 13:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
    Все закупки и тендеры

    Юридический адрес

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    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЭА 12133/21 Поставка продуктов питания (яйцо куриное) на 2022г. для нужд КГБУЗ "Ачинская МРБ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121011333Подведение итогов не позднее ЭА 12133/21 Поставка продуктов питания (яйцо куриное) на 2022г. для нужд КГБУЗ "Ачинская МРБ"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЭА 12133/21 Поставка продуктов питания (яйцо куриное) на 2022г. для нужд КГБУЗ "Ачинская МРБ"

    Начальная цена

    737 520,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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