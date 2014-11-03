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    Главная / Торги / Закупка продукции ф. Endress для МГОК

    Закупка продукции ф. Endress для МГОК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.11.2014 12:0003.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410382Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции ф. Endress+HauserЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410382

    Уникальный номер закупки

    ГП410303

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка продукции ф. Endress для МГОК

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Условия поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 912 245-53-81

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    d.koshovkin@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кошовкин Дмитрий Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка продукции ф. Endress+Hauser

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.11.2014 12:00 GMT +303.11.2014 12:0003.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410382Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции ф. Endress+HauserЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.11.2014 12:0003.11.2014 12:0003.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410382Дата и время вскрытия заявок Закупка продукции ф. Endress+HauserЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201407.11.2014 22:5907.11.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410382Подведение итогов не позднее Закупка продукции ф. Endress+HauserЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продукции ф. Endress+Hauser

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция должна поставляться комплектно согласно с условиями поставки указанные в приложении.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Екатеринбург, пл. Первой пятилеткиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Любые

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.90

    Прочая оптовая торговля

    52.48.39

    Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматура универсальная проточная Flowfit CYA251 код заказа CYA251-11U4/0 CYA251-AAB1A111+Z1 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Датчик мутности оптический Turbimax CUS51D, код заказа CUS51D-19K5/0 CUS51D-AAC1A7+Z1 (длинна кабеля 30,00м) "

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Преобразоватенль Liquiline CM442 код заказа CM442-6827/0 CM442-AAM1A2F260А+AIZ1 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "ДАТЧИК; предел.уровня; G3/4",10…35В,Pg11; Liquiphant FTL200120; ф."Endress+Hauser""

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "УРОВНЕМЕР; ультразвуковой; 2A2; Prosonic M FMU40-ARB; ф.Endress+Hauser"

    Кол-во: 1

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