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Номер извещения
ГП410382
Уникальный номер закупки
ГП410303
Наименование закупки
Закупка продукции ф. Endress для МГОК
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 912 245-53-81
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
d.koshovkin@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кошовкин Дмитрий Георгиевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка продукции ф. Endress+Hauser
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.11.2014 12:00 GMT +303.11.2014 12:0003.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410382Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции ф. Endress+HauserЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
03.11.2014 12:0003.11.2014 12:0003.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410382Дата и время вскрытия заявок Закупка продукции ф. Endress+HauserЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка продукции ф. Endress+Hauser
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция должна поставляться комплектно согласно с условиями поставки указанные в приложении.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург, пл. Первой пятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
51.90
52.48.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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