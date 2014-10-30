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    Главная / Торги / Поставка персональных компьютеров

    Поставка персональных компьютеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2014 15:0030.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401638708Дата и время окончания срока приема заявок Поставка персональных компьютеров.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401638708

    Уникальный номер закупки

    000 006

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка персональных компьютеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.10.2014 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение 000 006

    Итоговая документация 000 006 docx

    Извещение 000 006 docx

    Итоговая документация 000 006

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого акционерного общество «Корпорация космических систем специального назначения «Комета» - «Научно - технический внедренческий центр»
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НТВЦ

    Юридический адрес

    249100, Российская Федерация, Калужская область, Жуковский, село Курилово, -, 28

    Почтовый адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-71-88

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ntvc@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Непомнящих Виктор Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка персональных компьютеров.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2014 15:00 GMT +330.10.2014 15:0030.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401638708Дата и время окончания срока приема заявок Поставка персональных компьютеров.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.10.2014 15:0030.10.2014 15:0030.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401638708Дата и время вскрытия заявок Поставка персональных компьютеров.Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 14:0031.10.2014 14:0031.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401638708Подведение итогов не позднее Поставка персональных компьютеров.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 14:0031.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401638708Подведение итогов не позднее Поставка персональных компьютеров.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка персональных компьютеров.

    Начальная цена

    124 107,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО Корпорация Комета - НТВЦ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НТВЦ

    Адрес местонахождения

    249100, Российская Федерация, Калужская область, Жуковский, село Курилово, -, 28

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30.02

    Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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