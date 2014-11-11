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Номер извещения
ГП410379
Уникальный номер закупки
180/6
Наименование закупки
Доизготовление двух шаровых резервуаров V=2400 м3, поставки ОАО "Уралхиммаш", на объекте строительная площадка ООО "Тобольск-Нефтехим" в период с 01.02.2015 по 15.07.2015
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-09-83
Факс
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Адрес электронной почты
adygamov@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Адыгамов Рафик Радикович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Доизготовление двух шаровых резервуаров V=2400 м3, поставки ОАО "Уралхиммаш", на объекте строительная площадка ООО "Тобольск-Нефтехим" в период с 01.02.2015 по 15.07.2015
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2014 14:00 GMT +311.11.2014 14:0011.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410379Дата и время окончания срока приема заявок Доизготовление двух шаровых резервуаров V=2400 м3, поставки ОАО "Уралхиммаш", на объекте строительная площадка ООО "Тобольск-Нефтехим" в период с 01.02.2015 по 15.07.2015Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2014 15:0011.11.2014 15:0011.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410379Дата и время вскрытия заявок Доизготовление двух шаровых резервуаров V=2400 м3, поставки ОАО "Уралхиммаш", на объекте строительная площадка ООО "Тобольск-Нефтехим" в период с 01.02.2015 по 15.07.2015Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.11.2014 14:3012.11.2014 14:3012.11.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410379Подведение итогов не позднее Доизготовление двух шаровых резервуаров V=2400 м3, поставки ОАО "Уралхиммаш", на объекте строительная площадка ООО "Тобольск-Нефтехим" в период с 01.02.2015 по 15.07.2015Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.11.201412.11.2014 14:3012.11.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410379Подведение итогов не позднее Доизготовление двух шаровых резервуаров V=2400 м3, поставки ОАО "Уралхиммаш", на объекте строительная площадка ООО "Тобольск-Нефтехим" в период с 01.02.2015 по 15.07.2015Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доизготовление двух шаровых резервуаров V=2400 м3, поставки ОАО "Уралхиммаш", на объекте строительная площадка ООО "Тобольск-Нефтехим" в период с 01.02.2015 по 15.07.2015
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
11.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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